ESCLUSIVO | Roma, giorni cruciali per Pau Lopez tra controlli e futuro

Roma, dilemma Pau Lopez: tra infortuni e pazze idee di mercato. Ecco cosa ha raccolto in esclusiva la nostra redazione

Operatosi alla spalla all’inizio di maggio, Pau Lopez dovrà rimanere ai box ancora per diverse settimane, ma le tempistiche esatte si sapranno solo tra qualche giorno. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, nei prossimi giorni il portiere spagnolo tornerà a Roma per fare un controllo alla spalla operata e capire così a che punto si trova con il percorso riabilitativo.

Per quanto riguarda il futuro, sono di oggi le voci sul possibile ritorno in Spagna per fare da vice Oblak nell’Atletico Madrid, ma secondo quanto raccolto, in caso di partenza l’ex Betis proverà a privilegiare soluzioni che possano garantirgli maggiori possibilità di giocare. Il controllo dei prossimi giorni sarà così importante anche per capire i margini di manovra sul mercato, con il Lille che ha chiesto informazioni sul giocatore nelle scorse settimane.

A cura di Daniele Trecca