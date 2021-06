Calciomercato Roma, tentazione Mou | “Non so cosa succederà”

Calciomercato Roma, c’è l’annuncio. La rivelazione in diretta conferma le ultime indiscrezioni delle mosse giallorosse

Mourinho Roma Amelia | Dopo l’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma, si è innescato inevitabilmente un profluvio di indiscrezioni, per capire chi lo Special One possa aggregare nel suo staff. Tra il ventaglio di nomi, ha subito assunto una certa valenza la candidatura di Marco Amelia: l’ex portiere del Milan, che ora ha iniziato una nuova avventura alla guida del Livorno, piace molto al tecnico portoghese, con il quale ha stretto un bel legame. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Amelia in persona su Sky:

Leggi anche –> Calciomercato Roma, idea scambio con la Juventus | Bonucci sul piatto

“Si tratta di una possibilità che ho letto sui giornali e che sicuramente fa notizia. Ho sentito Mourinho, a cui ho fatto un grosso in bocca al lupo per la sua nuova esperienza: ci scriviamo spesso, abbiamo un ottimo rapporto. Ora come ora, non so cosa succederà: ho iniziato una nuova esperienza al Livorno, e ho intenzione di crescere e maturare l’esperienza come allenatore.”

Leggi anche –> Calciomercato Roma, affondo Tottenham | Paratici tenta Mourinho

Un annuncio che può essere letto in una duplice ottica: da un lato Amelia non ha smentito l’interesse della Roma, tenendo socchiusa la porta, ma dall’altra si è detto desideroso di coltivare la carriere da head coach: staremo a vedere quale delle due squadra prevarrà.