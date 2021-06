Calciomercato Roma, annuncio in diretta tv | Addio più vicino

Calciomercato Roma, l’annuncio in diretta tv nel corso di un programma sportivo avvicina l’addio ai giallorossi.

Il general manager della Roma Tiago Pinto deve fare i conti con una rosa extralarge da smaltire al più presto per fare felice il nuovo allenatore José Mourinho. Ci sono numerosi casi spinosi e uno di quelli più difficili da risolvere è relativo a Javier Pastore, pesante eredità lasciata dall’ex direttore sportivo Monchi.

Il centrocampista argentino, perseguitato dagli infortuni, non è quasi mai riuscito a imporsi in maglia giallorossa. Solo durante il primo anno di Fonseca aveva trovato una certa continuità di rendimento ma poi l’ennesimo problema fisico lo ha condizionato. Senza dubbio la Roma non ha avuto riscontri per quanto assicurato economicamente sia al PSG che al calciatore, che ha ancora due anni di contratto.

Finora Pastore non ha mai aperto totalmente alla cessione, ha sempre detto di volere dimostrare il suo valore in giallorosso. L’intervista rilasciata ieri in Argentina nel corso di un programma sportivo di “Show Sport” sembra cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Roma, Pastore apre all’addio

Il sogno di Pastore è quello di tornare al Talleres. “Con il Talleres c’è un rapporto differente da quello che ho avuto con gli altri club. Sono un tifoso di questa squadra. Stanno facendo le cose per bene, il club è cresciuto molto. Posso dire che il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino. Il denaro non c’entra, è una questione sentimentale e tornerei per essere felice. La voglia di tornare c’è sempre, ma penso di essere ancora a un buon livello in cui è difficile tornare subito”.

Prima di tornare al Talleres, Pastore però potrebbe lasciare la Roma e trovare una soluzione congeniale e in grado di accontentare le richieste sia del club giallorosso che del calciatore argentino. A dichiararlo è lo stesso calciatore: “Insieme al club stiamo cercando una soluzione per un addio che possa accontentare entrambi”.