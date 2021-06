Dalla Catalogna parlano di una trattativa ufficiale per Pellegrini al Barcellona, uno scambio che potrebbe stravolgere il calciomercato Roma

Criticato in patria e apprezzatissimo fuori. Sembra essere questo il destino di Lorenzo Pellegrini, cui non è bastata la sua migliore stagione in carriera per mettere tutti d’accordo. A suon di buone prestazioni e di numeri (11 gol e 10 assist complessivi), il capitano della Roma ha calamitato su di sé le attenzioni di grandi club europei. Due giorni fa si è parlato di un’offerta ufficiale del Liverpool per il 7 giallorosso, mentre nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda l’interessamento del Barcellona. Sfumato Wijnaldum, che ha preferito la faraonica offerta del Psg, il club catalano si è subito messo alla ricerca di un profilo simile, individuando in Pellegrini uno degli identikit ideali.

Calciomercato Roma, scambio col Barcellona per Pellegrini

Dal semplice interessamento, nei giorni scorsi si sarebbe passati ai fatti. La prima pagina del ‘Mundo Deportivo’ apre oggi con “Offerta per Pellegrini”, mentre Gerard Romero è andato ancora più nello specifico. Tramite twitter, il giornalista di ‘RAC1’ parla di una proposta di scambio alla pari con Lenglet fatta da un intermediario. Uno scenario molto interessante, ferma restando la volontà primaria della Roma, che è quella di cercare un accordo per il rinnovo.