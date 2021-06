Calciomercato Roma, idea scambio con la Juventus | Bonucci sul piatto

Bonucci alla Roma, calciomercato: scambio con la Juventus. Nelle ultime ore si sta paventando una clamorosa indiscrezione

Calciomercato Juventus Roma Bonucci | Tanti sono i nomi al vaglio di Tiago Pinto per rinforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho: tra i reparti che saranno puntellati, sicuramente la difesa assumerà una preminenza importante. Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, nelle ultime ore sarebbe ritornato prepotentemente in auge la candidatura di Leonardo Bonucci, il cui contratto con la Juventus, in scadenza nel 2024 con i bianconeri potrebbe non essere rinnovato. Con il ritorno di Massimiliano Allegri, l’ex centrale del Bari appare al passo d’addio, e la Vecchia Signora starebbe entrando nell’ordine di idee di inserirlo in un super scambio con la Roma, con Mourinho che avrebbe già chiamato il difensore per convincerlo a sposare la sua causa.

Calciomercato Roma, svolta Bonucci: scambio con Dzeko, le ultime

Ecco dunque che Roma e Juventus potrebbero intavolare una trattativa mettendo sul piatto Bonucci e Dzeko: il bomber bosniaco, in attesa degli sviluppi sul faccia a faccia con Mourinho, potrebbe essere ceduto, qualora dovessero aprirsi gli scenari giusti. Il cigno di Sarajevo rientra nella lista di Allegri per l’innesto offensivo tanto ricercato dalla Juventus, ma al momento ci sarebbero stati soltanto dei contatti esplorativi con l’entourage, vicino alla causa piemontese già una stagione fa. Scambio con leggero conguaglio a favore dei bianconeri sui 3 milioni di euro: questa l’ultima idea. Staremo a vedere i futuri sviluppi.