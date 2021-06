Calciomercato Roma, conferma Mourinho | Non si muove

Calciomercato Roma, José Mourinho ha espresso la volontà di tenere l’esterno olandese di ritorno dal prestito al Lipsia.

La Roma vuole sbrigarsi in chiave mercato per dare il prima possibile una rosa adeguata a Mourinho in base agli obiettivi della dirigenza giallorossa. Pinto sta lavorando in maniera frenetica in questi giorni, nella speranza di mettere le mani su un paio di colpi prima dell’inizio degli Europei, in modo tale che non ci sia il rischio che i prezzi dei giocatori seguiti non salgano alle stelle.

Uno dei reparti che verrà toccato, sarà sicuramente l’attacco. Oltre ai calciatori già in rosa, non sono da dimenticare i giocatori che torneranno dai vari prestiti in giro per l’Europa. Lo Special One avrebbe già espresso la volontà di tenere uno di questi calciatori.

Calciomercato Roma, Mou vuole tenere Kluivert

Come riporta il giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Mourinho vorrebbe tenere nella sua nuova Roma, Justin Kluivert. L’esterno olandese, classe ’99, tornerà nella capitale italiana dopo il prestito al Lipsia in quest’ultima stagione dove ha realizzato 4 gol e ha fornito 1 assist in 27 presenze ufficiali con la squadra tedesca.

Il tecnico portoghese è sempre stato un estimatore di Kluivert, fin dai tempi dell’Ajax. Ora l’intenzione di Mou sembra proprio quella di tenere l’olandese, che al momento quindi è in vantaggio su Cengiz Under (altro esterno di attacco di ritorno da un prestito, il cui futuro però è ancora da decifrare) e su altri giocatori in rosa per quanto riguarda una permanenza nella capitale.