Calciomercato Roma, l’ex fa già discutere | Tifosi furiosi sui social

Calciomercato Roma, l’ex allenatore dei capitolini fa già discutere sui social i tifosi della sua ormai prossima squadra.

La firma di Mourinho alla Roma è stata accolta da un grandissimo entusiasmo tra tutti i tifosi giallorossi e non solo. La sua mentalità vincente, il suo carisma e la sua figura da uomo di copertina hanno invaso, dal momento dell’ufficialità dell’accordo con la società giallorossa, tutti i media europei e mondiali.

Lo stesso però non si può dire per altri allenatori che invece hanno avuto esattamente un’accoglienza, da parte di molti tifosi, esattamente opposta. Uno di questi è l’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in procinto di firmare per il Tottenham.

Calciomercato Roma, Fonseca già fa discutere

Settimane intense soprattutto per le panchine d’Europa. L’ultima ad essere occupata potrebbe essere quella del Tottenham: Paulo Fonseca è il prescelto degli Spurs che hanno deciso inoltre di affidare l’area mercato a Fabio Paratici.

Le due scelte della squadra londinese non sono andate giù a tutti i tifosi del Tottenham. Così sui social le critiche sono arrivate in maniera alquanto pesante: “Un macello” scrive un tifoso ed un altro sottolinea come gli Spurs hanno rinunciato al migliore allenatore (Mourinho) per andare a scegliere chi ha fallito nella scorsa stagione (Fonseca).

Looks like #Fonseca is #Paratici’s first choice as Head Coach. It was kept well under wraps until the deal was close to completion. Quite an underwhelming appointment based on what is needed to take #Spurs back to their best and to start challenging again. #THFC #COYS — SpursGuru (@spurs_guru) June 10, 2021

Right just making sure I get this right

first Tottenham sack Jose Mourinho one of the most winning managers in world football, Roma snap him up straight away and now Tottenham are going after Roma’s failed manager Paulo Fonseca 🤷🏼‍♂️shambles #THFC #Spurs #Fonseca #Mourinho — Peter Murphy (@p_murphy3) June 10, 2021