Calciomercato Roma, frenata improvvisa | Assist a Pinto

Calciomercato Roma, possibile occasione dell’ultim’ora? L’operazione cessione sta vivendo una fase di stallo

Calciomercato Roma Koopmeiners | Il passaggio di Koopmeiners all‘Atalanta sembrava sul punto di essere definita, e invece la trattativa al momento vive una fase di stallo. Come rivelato da calciomercato.it, l’Az Alkmaar, che pure ha abbassato le richieste iniziali che si attestavano sui 20 milioni di euro ( il club olandese sarebbe disposto a ridurre di qualche milione il prezzo), non ha accettato ancora la proposta dei bergamaschi, che è ferma sui 15-16 milioni di euro.

Inoltre, gli orobici devono ancora trovare l’accordo decisivo con il calciatore, il cui contratto con l’Az scade nel 2023: il classe ’98 chiederebbe 2 milioni di euro, la “Dea” è ferma ad 1. Ci saranno sicuramente contatti tra le parti nei prossimi giorni: per l’Atalanta si tratta di una priorità, ma bisogna accelerare per evitare l’inserimento di altri club. Sullo sfondo restano sempre la Roma e il Napoli; ma se i giallorossi sembrano aver virato con decisione su Xhaka ( il che comunque non escluderebbe un eventuale affondo per l’olandese volante, per il quale ci sono stati dei contatti in passato), la candidatura dei partenopei è molto forte, a maggior ragione se si dovesse concretizzare l’addio di Fabian Ruiz, oggetto del desiderio anche del Real Madrid.