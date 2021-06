Calciomercato Roma, accordo triennale | Primo colpo per Mourinho

Calciomercato Roma, le tante indiscrezioni delle scorse settimane relative all’interesse capitolino per il giocatore portoghese hanno trovato ulteriori conferme.

Pian piano si sta entrando nella fase decisiva del calciomercato. Deve saperlo molto bene Pinto che in questi giorni è molto attivo su tanti fronti ed è in costante contatto con Mourinho.

I due parlano la stessa lingua e la piazza si augura che questa comprensione possa attualizzarsi anche a livello calcistico. Affinché lo Special One possa far bene sarà fondamentale esaudirne le poche ma ponderate richieste da lui avanzate in questo scarso mese da tesserato giallorosso.

Consapevole di non poter pretendere un calciomercato che emuli quello delle recenti squadre allenate, il portoghese ritiene che l’ossatura della squadra ci sia ma che, al contempo, vada limata e integrata per acuirne importanza e competitività.

I nomi sondati fin qui sono tanti e interessano plurimi reparti. Una delle priorità resta quella legata alla vicenda portiere dal momento che Mourinho vorrebbe contare su un elemento tra i pali che, dopo anni, rasenti quantomeno quella sicurezza apportata da Szczesny prima e Alisson poi.

Calciomercato Roma, Rui Patricio sempre più vicino

Nei giorni scorsi si erano susseguiti alcuni rumors relativi all’ipotetica possibilità di prendere in prestito Gianluigi Donnarumma che a breve sarà un giocatore del PSG. Da tempo, invece, le varie piste italiane come quelle di Musso e Gollini sono scemate.

Nella giornata di oggi, però, sulla propria pagina Twitter il giornalista Nicolò Schira ha confermato come il profilo più vicino alla Roma sia ad ora Rui Patricio. Il portiere del Wolverhampton rappresenterebbe un “usato sicuro”, garante di sicurezza e al contempo economicamente non molto dispendioso.

Schira ha confermato che le Wolves in queste ore hanno trovato un accordo per il portiere dell’Olympiacos, Josè Sa e che, intanto, Rui Patricio sarebbe prossimo al sottoscrivere un accordo per legarsi ai capitolini fino al 2024.