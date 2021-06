Calciomercato Roma, è fatta per Xhaka | Svelati tutti i dettagli

Calciomercato Roma, le conferme d’oltremanica testimoniano come sia ormai cosa fatta perl’arrivo di Granit Xhaka nella Capitale.

Nelle scorse settimane abbiamo sovente sottolineato come le priorità del mercato capitolino fossero quella del portiere e del centravanti. Se sul fronte offensivo non si è ancora smosso nulla di concreto, per il ruolo di estremità difensiva ci sono state delle novità.

Il prossimo a difendere i pali capitolini, infatti, potrebbe essere Rui Patricio, in uscita dal Wolverhampton che si sarebbe già tutelato con l’approccio a José Sa dell’Olympiacos. Pinto dovrà ora, tra i tanti, provare a piazzare anche Pau Lopez e Olsen, a breve rientrante dall’Everton.

Dalle monetizzazioni di queste sortite si faranno poi investimenti in altre zone di campo e con ogni probabilità si cercherà di finanziare anche un importante colpo per il perno offensivo.

In tutto questo, però, va sottolineato che la prima ufficialità relativa ad un acquisto da parte della Roma potrebbe riguardare il centrocampo. Sembra, infatti, ormai tutto fatto per Granit Xhaka.

La trattativa con i Gunners è addirittura più avanzata rispetto a quella con le Wolves per il portiere portoghese.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, rinforzo in mezzo | L’annuncio

La forte volontà dello svizzero di essere allenato da Mourinho, così come l’accordo verbale maturato tempo fa con l’Arsenal per permettergli di liberarsi appena volesse, hanno indubbiamente facilitato la trattativa.

La distanza tra domanda e offerta non è mai stata insormontabile e, stando al tweet della penna di Football London, Chris Wheatley, il numero 32 dovrebbe arrivare per circa 18 milioni.

La preliminare richiesta degli inglesi superava i 20 milioni ma ,alla fine, la cifra recapitata da Trigoria, composta da una parte fissa e bonus facilmente raggiungibili, ha accontentato sr. Kroenke.

Il contratto, invece, prevede uno stipendio di circa 2.5 milioni annui per 5 anni più, anche in questo caso, una parte variabile legata ai traguardi personali e di squadra.

Granit Xhaka has agreed a five year contract with Roma.

Fee is expected to be in the region of €18-20m.

He’ll become a Roma player very soon. 🔴 #AFC

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 10, 2021