Calciomercato Roma, sfuma il portiere | Pronte le visite mediche

Calciomercato Roma, il portiere della Nazionale è pronto a firmare all’estero. Per i giallorossi sfuma un importante obiettivo.

La Roma deve risolvere al più presto la grana portiere. Il ruolo dell’estremo difensore forse è il più delicato che ci sia, visto il valore specifico che si porta con sé. Mourinho ha chiesto ai Friedkin e a Pinto di portargli un portiere che sia affidabile ed esperto.

La dirigenza giallorossa, dal suo canto, deve far combaciare queste richieste con l’esigenza di non poter spendere molto su questa operazione di mercato. Uno dei tanti nomi accostati alla Roma nell’ultimo periodo è Gigio Donnarumma.

Il portiere, ex Milan, è però in procinto di andare a giocare all’estero.

Calciomercato Roma, pronte le visite mediche di Donnarumma al PSG

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Paris Saint Germain valuta di far svolgere in questi giorni a Donnarumma le visite mediche in Italia per non aspettare la fine di Euro 2020.

La squadra francese avrà però bisogno di un’autorizzazione da parte della Figc e servirà anche l’ok di Roberto Mancini. Poi il club potrà ufficializzare il colpo e mettere fine a una telenovela che va avanti ormai da mesi.

Sempre secondo il Corriere dello Sport non ci sarebbero dubbi sulle intenzioni del portiere di restare al PSG e prendersi la titolarità a discapito di Keylor Navas. Da escludere quindi la notizia legata all’ipotesi di prestito alla Roma circolata negli scorsi giorni.

Il portiere vuole rimanere in Francia, giocarsi le sue carte da protagonista e disputare finalmente la Champions League. Oramai siamo ai titoli di coda e sembra proprio che Donnarumma diventerà al più presto un nuovo calciatore del Paris Saint Germain.