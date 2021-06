Maurizio Costanzo alla Roma | Svelato il suo nuovo ruolo

Roma, Maurizio Costanzo entrerà a far parto del reparto comunicazione: ma c’è un settore specifico che lo vedrà protagonista

Roma Maurizio Costanzo | Una Roma sempre più “mediatica”. Che i Friedkin volessero costruire l’immagine di un brand sempre più ad ampio raggio lo si era capito dall’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore, un uomo che ha fatto della comunicazione l’arma migliore della sua gloriosa carriera. La nuova proprietà ha una visione trasversale dei propri obiettivi: e così, tra l’idea del nuovo stadio che diventa con il passare dei giorni sempre più concreta, e una diffusione più pervasiva delle proprie linee guida, assume un’ottica diversa l’incarico affidato a Maurizio Costanzo, legatosi alla causa giallorossa.

Maurizio Costanzo-Roma: fari puntati sul nuovo stadio

Come rivelato da “Il Tempo“, il nuovo ruolo di Costanzo non sarà quello di responsabile delle comunicazioni, come in un certo senso è stato desunto erroneamente dalle parole dello stesso conduttore televisivo: a Costanzo sarà affidato il compito di diffondere messaggi strategici afferenti la costruzione del nuovo stadio. Una figura di raccordo, dunque, che sappia veicolare quei concetti che i Friedkin vogliono alimentare per avere voce in capitolo sul nuovo stadio.