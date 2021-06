Roma, Pellegrini dà l’addio all’Europeo | L’annuncio social

Roma, il capitano giallorosso ha dovuto dire addio agli Europei, che inizieranno domani, a causa di un problema al flessore.

Domani sera è il grande giorno per il calcio europeo e per gli azzurri. Alle ore 21 scenderanno in campo l’Italia di Roberto Mancini contro la Turchia, dando così il via a Euro 2020. Gli azzurri però dovranno fare a meno del capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, fermato proprio in questi ultimi giorni da un problema al flessore che lo ha limitato anche in questa stagione tra le fila giallorosse.

Ora sarà convocato, last minute al posto di Lorenzo, Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina andrà quindi a sostituire uno sfortunatissimo Pellegrini che non è riuscito a contenere la frustrazione del momento, sfogandosi sui social.

Addio agli Europei: il messaggio social di Pellegrini

Il capitano della Roma, come detto in precedenza, ha lasciato andare tutta la sua frustrazione del momento, dopo aver metabolizzato che non farà parte dei calciatori che si giocheranno gli Europei con la Nazionale azzurra.

Pellegrini ha infatti scritto questo messaggio su Instagram: “Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme“.

Veramente un brutta tegola per il numero 7 della Roma, che però, come scritto nel messaggio, farà il tifo per i propri compagni da casa, sostenendoli fino alla fine.