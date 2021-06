Calciomercato Roma, accordo trovato | E’ fatta per il giocatore

Calciomercato Roma, i giallorossi sembra che abbiano in mano il centrocampista svizzero. Accordo trovato con il club inglese.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più convinta sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Uno dei reparti a cui verrà messa mano sarà senza ombra di dubbio il centrocampo.

Proprio in mediana, infatti, ci saranno uno o due colpi per rafforzare un ruolo che nell’ultima stagione ha trovato diverse difficoltà soprattutto sul piano fisico.

Calciomercato Roma, fatta per Xhaka

Come riporta FootballJOE, la Roma starebbe ad un passo dal calciatore svizzero, Granit Xhaka. L’Arsenal avrebbe infatti accettato l’offerta di 18 milioni di euro dalla società giallorossa.

Se confermato, sarebbe per la Roma il primo acquisto dell’era Mourinho. Il centrocampista svizzero è stata una vera e propria richiesta dello Special One, che ha visto in lui il giocatore ideale da inserire nella prossima mediana giallorossa.

Xhaka è un giocatore bravo sia in fase di impostazione che in fase di interdizione. Il suo mantra però è l’aggressività. Il centrocampista svizzero infatti è un calciatore che sa essere alquanto “ruvido” in mezzo al campo e, l’eventuale accoppiata con Veretout, potrebbe rendere felici sia i tifosi giallorossi che soprattutto il tecnico, José Mourinho.