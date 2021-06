Calciomercato Roma, pericolo Arsenal | Pronta l’offerta

Calciomercato Roma, l’Arsenal è pronto a fare l’offerta per l’attaccante entrato da diverso tempo nel mirino dei giallorossi

Ancora non ha rinnovato il suo contratto. Quindi la sensazione che si stia guardando attorno è confermata. E adesso ha l’Europeo per continuare a mettersi in mostra. Anche se, il suo club d’appartenenza, spera sicuramente di tenerlo. Certo, la situazione di Isak, in casa Real Sociedad, è tutta da monitorare in questo momento. Lo svedese, che guiderà l’attacco della sua nazionale nella competizione continentale, sarò l’osservato speciale di molti club. Tra questi c’è anche la Roma.

Strapparlo al club spagnolo non sarà semplice. I motivi sono diversi. Il primo, quello più importante, è che avendo il contratto in scadenza nel 2024, la Real Sociedad non ha nessuna intenzione di abbassare le proprie pretese. Chi lo vuole, adesso, deve pagare la clausola rescissoria di 70 milioni di euro, fanno sapere dalla Spagna. Si può trattate, ovviamente, spiega As. Ma i margini sarebbero pochi.

Calciomercato Roma, nuovo inserimento per Isak

Inoltre, la concorrenza, è tanta. Oltre al Barcellona, nelle ultime ore nella lista dei corteggiatori del 21enne attaccante sembrerebbe si sia iscritto anche l’Arsenal, pronto a fare uno sgarbo alla Roma dopo che Tiago Pinto ha praticamente strappato ad Arteta il centrocampista svizzero Xhaka.

E i Gunners avrebbero anche pronta l’offerta, sempre secondo il quotidiano spagnolo. Non i 70 milioni della clausola, ma almeno 45 per riuscire a strapparlo alla Real Sociedad. Non sarà comunque facile convincere il club spagnolo. Che però potrebbe tentennare.