Calciomercato Roma, no ai giallorossi | Nuova proposta di scambio

Calciomercato Roma, il difensore dice no ai giallorossi. E il club prepara una nuova proposta di scambio per il centrocampista

Non molla il club spagnolo. Vuole, a tutti i costi, arrivare a Pellegrini. Anche se, come spiega il Mundo Deportivo, la disponibibilità economica della squadra di Laporta non è tanta. Ed è per questo motivo che il Barcellona, avrebbe cercato di inserire nella trattativa per arrivare al capitano della Roma, il difensore Lenglet, ricevendo, però, una risposta negativa.

Lo stesso infatti – secondo quanto riporta Mundo Deportivo – non ha nessuna intenzione di lasciare il blaugrana. Vuole giocarsi le sue chance con Koeman e quindi non accetterà nessuna cessione. Un problema per il Barcellona. Che però starebbe pensando di proporre alla Roma una nuova offerta, inserendo, sempre, nella trattativa, un altro elemento.

Calciomercato Roma, il Barcellona vuole Pellegrini e offre un altro calciatore

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, molti vicino alle trattative del Barcellona, Laporta potrebbe inserire come pedina di scambio Trincao. Attaccante, classe 1999, è un nazionale dell’Under 21 portoghese. Che Mourinho, a quanto pare, conosce molto bene essendo un suo connazionale. I catalani lo hanno preso lo scorso anno dal Braga. Ma per arrivare a Pellegrini potrebbero quindi proporlo come possibile scambio.

Non rimane che aspettare la fine dell’Europeo. Perché in questo momento, gli occhi di tutti, saranno sicuramente sulla manifestazione continentale che partirà proprio da Roma. Certo, nessuno dei due calciatori in questione – purtroppo per Pellegrini per via di un infortunio – sarà impegnato. Ma senza dubbio le trattative di calciomercato vivranno un momento di stallo. Poi ci sarà tutto il tempo per pensare a qualunque cosa. E certamente il Barcellona cercherà di prendere il centrocampista classe 1997 che da gennaio è diventato il capitano dei giallorossi.