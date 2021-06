Calciomercato Roma, assalto totale | Nuovo rilancio giallorosso

By

I giallorossi provano il tutto per tutto per arrivare al giocatore italiano. Ecco la situazione del calciomercato della Roma.

La Roma è a caccia di un attaccante in grado di affiancare sicuramente Borja Mayoral e chissà anche Edin Dzeko per quello che sarebbe un reparto offensivo davvero di grande livello. E’ chiaro che tutto ruota attorno al futuro del centravanti bosniaco, il quale ha ancora un anno di contratto con la società giallorossa a 7,5 milioni di euro. Non è un mistero che sulla lista del general manager Tiago Pinto è finito Andrea Belotti, nome principale e al primo posto, scelto proprio da José Mourinho.

Calciomercato Roma, rilancio per Belotti

Il giocatore del Torino ha ancora un anno di contratto con i granata, è in sostanza nella stessa situazione di Dzeko nella Roma. La primissima offerta del club capitolino era di qualche settimana fa, con una proposta da 15 milioni di euro rispedita al mittente. Poi ce n’è stata una seconda, arrivata da Trigoria e ancora più alta, vicina ai 20 milioni di euro. Nelle ultime ore, invece, sembrerebbe essere arrivata un’altra offerta della Roma, probabilmente l’ultima, dove oltre non potrà andare, di ben 22 milioni di euro più bonus, secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti. Il presidente del Torino Urbano Cairo potrebbe vacillare proprio davanti a quest’ultima offerta. Per l’attaccante, invece, è pronto un contratto pluriennale da 3 milioni di euro netti a stagione.