Calciomercato Roma, Fonseca trova l’accordo ma c’è un doppio addio

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Fonseca

Calciomercato Roma Fonseca Tottenham | Il Tottenham e Fonseca sono sempre più vicini. Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, in cui vi avevamo anticipato che la trattativa fosse ben avviata ma non conclusa, nelle ultime ore le parti sono ulteriormente avvicinate, e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Secondo quanto riportato da “The Telegraph“, l’intesa sarebbe stata trovata sulla base di un contratto biennale più opzione per il terzo: l’annuncio è atteso in questo fine settimana, o potrebbe al massimo slittare all’inizio della settimana prossima. Mancano soltanto i dettagli burocratici e le firme, per le quali si aspetterà l’ufficializzazione dell’arrivo di Fabio Paratici.

Calciomercato Roma, Fonseca tra firma e addii: le ultimissime

Fonseca viaggia spedito verso il Tottenham, al punto che non è da sottovalutare possibili colpi tra gli Spurs e i giallorossi. Tuttavia, due uomini di fiducia lasceranno l’ex tecnico della Roma. Si tratta del preparatore atletico Pedro Pereira e di Nuno Campos, l’ex vice allenatore giallorosso, che hanno annunciato i loro addii tramite i rispettivi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Moreira (@pedrombmoreira)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nuno Campos (@nuno_campos_official)

Due separazioni dolorose, nella misura in cui il legame che Fonseca aveva creato con loro esulava dalla mera sfera professionalità. Ma l’ex Roma, al di là di tutto questo, è pronto a giocarsi le sue chances al Tottenham, dove spera di dimostrare tutto il suo valore. Seguiranno aggiornamenti.