Calciomercato Roma, svolta in mezzo | Milan in agguato

Calciomercato Roma, svolta in mezzo al campo. Ci sarebbe un interessamento ad un altro calciatore giallorosso: Milan in agguato

Sembrerebbe ci sia un assalto ai centrocampisti della Roma. Una situazione che, Tiago Pinto, deve cercare di chiudere subito. Perché oltre l’interessamento del Barcellona per Pellegrini, nelle ultime ore un altro elemento che potrebbe essere agli ordini di Mourinho nella prossima stagione e che in quella appena passata ha fatto bene, sarebbe entrato nel mirino di un club di Serie A.

Il Milan infatti – secondo quanto riportato dal giornalista Galetti – avrebbe avuto i primi contatti con l’entourage di Cristante per capire se ci sono i margini di una trattativa con la Roma. Il giallorosso è un profilo che piace a Maldini. Anche per la sua duttilità, visto che può giocare tranquillamente in mezzo al campo (che è il suo ruolo naturale), ma anche in difesa o addirittura qualche passo più avanti, com’era impiegato con l’Atalanta.

Calciomercato Roma, il Milan su Cristante

Cristante, nella passata stagione agli ordini di Fonseca, ha chiuso la sua stagione con 48 presenze totali e 2 reti, uno in campionato e l’altro in Europa League. È stato praticamente quasi sempre adottato nella difesa a tre disegnata dal portoghese. La totale e continua emergenza dei giallorossi in difesa ha permesso al classe 1995 di giocare sempre. E lui ha sempre risposto al meglio.

Adesso ci sarebbe questo interessamento del Milan. Che deve rinforzare il centrocampo anche per via della possibile partenza di Calhanoglu e anche perché la posizione di Tonali rimane in bilico. Ma sarà comunque Mourinho a decidere. Anche se, vista ormai la trattativa praticamente chiusa per Xhaka, lo spazio per Cristante potrebbe essere sempre minore. E allora la sensazione è che davanti ad una buona offerta, Bryan potrebbe partire. Il suo contratto scade nel 2024. Fretta, insomma, non ce ne sarebbe.