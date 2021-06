Il Calciomercato della Roma potrebbe entrare nel vivo da un momento all’altro. Intanto in uscita c’è la conferma della cessione.

Il prossimo 1 luglio, data di apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato, è alle porte, così come il primo europeo itinerante sta per iniziare. Proprio questa sera allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via Euro 2020, con il calcio d’inizio tra Italia e Turchia. In questo lasso di tempo, la società giallorossa, in primis il gm Tiago Pinto e il tecnico José Mourinho, dovranno pianificare tutte le strategie future. Qualche giorno fa vi avevamo anticipato la situazione legata ai difensori giallorossi, soprattutto quelli in uscita. Tra questi c’era anche Federico Fazio, il quale ha ancora un anno di contratto con la società giallorossa a cifre non proprio irrilevanti.

Calciomercato Roma, futuro Fazio e Jesus

Per l’argentino classe ’87 è arrivata anche la conferma della sua possibile cessione. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’ex giocatore di Tottenham e Siviglia non farà parte della Roma di José Mourinho nella prossima stagione. Su di lui come anticipato da ‘asromalive.it’ c’è l’interesse del Verona, visto che il neo tecnico dell’Hellas, Eusebio Di Francesco, lo aveva avuto proprio nella sua esperienza giallorossa. ll possibile nodo riguarderebbe però l’ingaggio di Fazio. Per quanto riguarda l’altro difensore Juan Jesus, che saluterà ufficialmente la Roma il prossimo 30 giugno, anche se per il brasiliano i saluti sui Social sono già arrivati, c’è l’interesse del Genoa.