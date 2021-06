Calciomercato Roma, il Barcellona rimane in forte pressing su Pellegrini: ecco tutte le cifre che in questo momento sono in ballo

Diventa sempre più forte e il pressing del Barcellona per Lorenzo Pellegrini. Anche perché, in Spagna, e precisamente il Mundo Deportivo (da sempre vicino agli ambienti blaugrana) sottolinea come la trattativa sia stata avviata avendo conferme direttamente dalla società di Laporta. I blaugrana vogliono il centrocampista della Roma. E faranno di tutto per portarlo alla corte di Koeman, anche se spiegano, in un lungo articolo, che non sarà per niente facile.

Il motivo principale è che la Roma non ha nessuna intenzione di accettare delle contropartite tecniche. Solo cash: 30 milioni di euro che servirebbe in caso, a Tiago Pinto, per finanziare il proprio mercato. Il Barcellona non sembra però in grado di mettere sul piatto questa cifra per intero. I problemi economici hanno colpito anche il club catalano. Ma se questo è un problema da tenere in considerazione, ce ne sarebbe anche un altro che riguarda, però, i giallorossi.

Calciomercato Roma, giallorossi costretti a vendere

Il quotidiano spagnolo spiega che con 50 giocatori in rosa, la Roma è costretta comunque a vendere qualcuno. E soprattutto sottolinea come fino al momento Pellegrini non ha ancora parlato del rinnovo contrattuale. Il suo accordo, con i giallorossi, scade nel 2022. Iniziare la stagione, col rischio che vada in scadenza così poi da poterli liberare a zero, non è un’opzione da tenere in considerazione. Non è un rischio che si può correre.

E poi c’è l’ingaggio. Quei 4,5 milioni di euro che Pellegrini chiederebbe, e che il Barcellona sarebbe comunque disposto a dare visto il “risparmio” arrivato dal mancato ingaggio di Wijnaldum, ufficializzato ieri dal Psg. Per l’olandese, i blaugrana, a avendo offerte 3,2 milioni di fisso più bonus facili per arrivare ad un totale di 5 all’anno. Ipotesi, opzioni, linee tracciate. Con Pellegrini che per il momento andrà in vacanza e poi cercherà di capire il proprio futuro.