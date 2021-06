Infortunio Florenzi, Turchia Italia | Le immagini parlano chiaro

Turchia Italia, Florenzi sostituito: si è trattato di una scelta tecnica o di un cambio precauzionale? Ecco cosa trapela

Florenzi Infortunio Italia | Dopo lo scialbo 0-0 con il quale si è concluso la prima frazione di gioco, il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha deciso di sostituire Alessandro Florenzi con Giovanni di Lorenzo. In molti si sono chiesti se il motivo di questo cambio sia di natura fisica o tecnica: Florenzi è stato immortalato con una vistosa borsa del ghiaccio sul polpaccio. Ecco dunque il motivo del cambio.

L’Italia infatti cercherà di allargare le maglie della difesa turca: in questo genere di partite, gli esterni possono ricoprire un ruolo di primo piano. Nella prima frazione di gioco, Florenzi non ha convinto al 100 per cento, anche se in fase difensiva non ha sofferto nulla: al contrario di Spinazzola, che ha spinto molto, e ha dato linfa alla manovra azzurra, con alcune sovrapposizioni piuttosto interessanti che hanno favorito gli inserimenti di Insigne. Staremo a vedere se l’entrata in campo di Di Lorenzo possa dare un quid in più.