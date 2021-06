Mourinho show: il messaggio a Cristiano Ronaldo e la sua formazione ideale

Vero e proprio show del nuovo allenatore della Roma José Mourinho, il quale ha rilasciato una lunga intervista.

Con l’arrivo di José Mourinho alla Roma molte cose sono cambiate, anche le ambizioni dello stesso club giallorosso. A seguito del suo annuncio ufficiale sulla panchina della Roma, anche molti top player sono stati accostati alla Roma, tra i quali anche un altro portoghese, vale a dire Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha un ingaggio monstre, e per questo, vista anche la pandemia legata al Covid-19 che ha avuto un impatto negativo anche sul calcio, anche i top club d’Europa non riuscirebbero a garantirgli le stesse cifre che percepisce oggi nella società bianconera.

Roma, Mourinho show parla di Ronaldo

Proprio in un’intervista rilasciata da José Mourinho a ‘TalkSport’, lo Special One ironizza su Ronaldo, prendendolo anche un po’ in giro: “Cristiano dovrebbe andarsene dall’Italia e lasciarmi in pace (ride, ndr). Ormai non ha più 25 anni… ne ha 36, ma numeri ancora incredibili. La sua voglia di battere record lo motiva sempre di più, i numeri parlano da soli. Lui è già una leggenda, uno dei big che resterà per sempre nella storia del calcio. Mentalmente è molto forte e le critiche non lo infastidiscono, anzi lo motivano ancora di più”. Infine nella lunga intervista lo Special One fa anche la formazione ideale dell’Inghilterra, che nella prima gara di Euro 2020 giocherà contro la Croazia domenica alle ore 15: “Henderson; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice; Foden, Mount, Grealish, Kane”. Questo il suo undici nel 4-2-3-1.