Roma, intervista a Maurizio Costanzo | L’annuncio su Totti

Maurizio Costanzo, nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma, ha rilasciato un’interessante intervista a La Gazzetta dello Sport.

La Roma ieri ha ufficializzato il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione del club. A coprire questo ruolo sarà un nome importante del giornalismo italiano, oltre ad essere un conduttore, uno scrittore e un autore. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo.

Un persona che per la prima volta si avvicina al mondo del calcio, ma che ha una grandissima esperienza sotto molti punti di vista. Lo stesso Costanzo ha rilasciato un’intervista, alquanto interessante, sul suo prossimo ruolo con la Roma, squadra per cui lui ha sempre fatto il tifo.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, frenata improvvisa | Assist a Pinto

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, tentazione Mou | “Non so cosa succederà”

Maurizio Costanzo: “Parlerò con Totti”

Maurizio Costanzo, come detto poco fa, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, specificando, come prima cosa, che non deluderà il popolo giallorosso, anche se il calcio per lui rappresenta un mondo distante e sa che Roma rappresenta una piazza sicuramente non facile quando si parla di questo sport.

Ci racconta com’è nata la cosa? “Chiacchierando con Guido Fienga. È stato lui a farmi poi incontrare i due Friedkin, padre e figlio. Sono molto simpatici e ho notato che stanno sempre attenti a quello che dicono. Ho spiegato quello di cui mi sono occupato nella vita e quello che faccio adesso e la cosa è andata in porto. Ho firmato mercoledì“.

Di che cosa si occuperà? “Dei rapporti con giornali, radio e tifosi. Devo ancora capire bene come muovermi, mi sto guardando intorno“.

Visto il forte legame che ha con Francesco Totti, lo ha già sentito? “Non ancora, ma lo farò presto. Ci parlerò per riaverlo in società“.

Ha già in mente qualche strategia particolare? “Il mio obiettivo è soprattutto quello di saldare il rapporto tra i tifosi e il club. Ho in testa diverse iniziative: il primo desiderio che vorrei esaudire è quello di trovare il tifoso della Roma più anziano. Poi mi piacerebbe fare qualcosa a Natale, pensavo a degli alberi giallorossi. Senza dimenticare lo slogan che voglio lanciare: Mejo ‘a Roma“.