Calciomercato Roma, pressing e sorpasso | Arsenal beffata

I giallorossi sono davanti a tutti e nelle ultime ore sembrano aver effettuato il sorpasso definitivo. In arrivo primo colpo del calciomercato.

Non solo Granit Xhaka nel centrocampo del futuro della Roma. L’idea della società giallorossa è quella di avere si una rosa di giocatori esperti, a partire dal portiere, ma anche quella di effettuare investimenti per il futuro, comprando giovani calciatori che possano magari diventari grandi calciatori, passando proprio per la Roma. Nel reparto centrale del campo i capitolini hanno molti giocatori, da Cristante a Veretout, passando per Villar e Diawara, aggiungendo anche il giovanissimo Darboe, esploso proprio nel finale di stagione, e Lorenzo Pellegrini, che all’occorrenza può abbassarsi da trequartista a centrocampista centrale.

Calciomecato Roma, sorpasso sull’Arsenal

Se da una parte l’accordo con l’Arsenal per il capitano della Svizzera Xhaka è davvero vicino, dall’altra si prospetta un bel duello di mercato per i Gunners per un altro giocatore, sempre in quel ruolo. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, i giallorossi sarebbero in forte vantaggio, sorpassando la concorrenza nelle ultime ore, sulla stella del Feyenoord Orkun Kokcu, del quale ve ne avevamo già parlato ad aprile. Il centrocampista centrale classe 2000 quest’anno ha disputato 31 partite (22 delle quali in Eredivisie), realizzando 4 gol e fornendo 3 assist. La Roma sarebbe davanti al club londinese, con il quale già era molto avanti nella trattativa tanto che arrivò anche una videochiamata col calciatore, ma su di lui c’è anche il Milan di Stefano Pioli. Alzato il pressing del club capitolino, per l’attacco decisivo.