Calciomercato Roma, bomba Sergio Ramos | Si muove Mourinho

Calciomercato Roma, l’indiscrezione delle ultime ore circa il nome finito sul taccuino di Pinto per la zona difensiva avrebbe del clamoroso.

Se qualche mese fa una notizia del genere sarebbe stata subito etichettata come “bufala”, dall’arrivo di Mourinho i tifosi hanno capito come dal silenzio dei Friedkin possano nascere delle scelte e dei colpi clamorosi.

Ciò di cui stiamo per parlarvi è una notizia uscita in queste ultimissime ore e che testimonierebbe la grande importanza mediatica (e non solo tecnica) che un mister così importante come quello portoghese possa mai avere.

Già, perché da quando quel 4 maggio sulle pagine social giallorosse venne pubblicata l’ ormai iconica foto dello Special One con sorriso sornione e cappotto grigio, la piazza ha capito che la presenza di quest’ultimo in panchina potrebbe essere una discriminante fondamentale per convincere top player a trasferirsi all’ombra del Colosseo.

Ciò non significa che la prossima campagna acquista diretta dai colletti d’oro di Trigoria sia destinata a vedere dei colpi folli o poco rispettosi delle esigenze finanziarie del club. Si cercherà, piuttosto, di trovare un giusto compromesso per allestire una rosa competitiva e, al contempo, sostenibile.

Si cercheranno anche dei colpacci a parametro zero, che possano garantire l’approdo di validi elementi senza esborsi faraonici. Quest’estate, non a caso, sta testimoniando come ci sia molta “merce” in giro da poter ingaggiare senza spendere soldi per il cartellino.

Ne sono un esempio le trattative di Depay, Aguero e la tanto vessata questione Donnarumma.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Sergio Ramos

Ai su citati si aggiunga però anche il nome del campionissimo e plurititolato difensore iberico, Sergio Ramos . Quest’ultimo andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e ha avvisato già da tempo le Merengues di non voler rinnovare il contratto.

Troppo alte, infatti, le sue pretese rispetto alle effettive proposte avanzate dal club. Sergio Ramos a parametro zero sarà dunque il colpaccio dell’estate che tanti direttori sportivi di Europa proveranno a concretizzare, consapevoli che, superate le difficoltà celantesi dietro la trattativa, potranno regalare alla propria squadra uno dei migliori difensori al mondo.

Stando a quanto riportato da Tele Radio Stereo, tra i vari club interessati ci sarebbe anche la Roma. In particolar modo, in queste ultime ore ci sarebbe stato un contatto telefonico tra il giocatore e Mouirnho, che lo ha già allenato quando sedeva sulla panchina del Real.

Resta una pista difficile ma almeno un preliminare contatto ci è stato. I prossimi giorni ci diranno se questo possa catalizzare la nascita di una trattativa che avrebbe del clamoroso e che garantirebbe fiducia ed entusiasmo ad una piazza così importante. Seguiranno aggiornamenti.