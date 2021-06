Calciomercato Roma, Mou non ci crede | Può prenderlo gratis

Calciomercato Roma, mentre il mondo mediatico è giustamente distratto dal campionato europeo, tante squadre, tra cui quella giallorossa, sono molto concentrate sulla campagna acquisti.

Abbiamo sovente sottolineato come Pinto dovrà distinguersi in questi mesi per un operato concreto quanto ponderato, affinché possa essere trovato un punto di incontro tra le esigenze di Mourinho, le volontà dei Friedkin e i piani economici del club.

Fin qui si è soprattutto operato in uscita, al fine di abbassare il monte ingaggi e l’età di una rosa che presenta in squadra troppi elementi ormai non più funzionali. Dopo le prime sortite, bisognerà dunque aspettarsene ulteriori, a partire da quelle di Fazio, Santon e Pastore.

In seguito, si potrà iniziare a ragionare con più concentrazione e insistenza anche sui colpi in entrata che saranno almeno quattro. I nomi più caldi in queste ore sono quelli di Xhaka e Rui Patricio ma non sono da escludersi altri approdi anche per i rimanenti reparti.

Andrà chiarita anche la situazione Dzeko, il quale ha il contratto in scadenza nel 2022 e la cui permanenza è sottilmente legata alla possibilità che il bosniaco venga incontro alle esigenza finanziarie del club.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il Benfica ci pensa | Verso la cessione

Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Rudiger

Affinché il numero 9 resti, dovrà quantomeno decidere di prolungare il contratto di un anno e spalmare sul prossimo biennio la cifra di 7.5 milioni di euro che, ora come ora, guadagna annualmente.

In una situazione simile si trova il difensore tedesco, Antonio Rudiger, militante nel Chelsea dal 2017. Dopo la buona parentesi di crescita palesata all’ombra del Colosseo, il numero 2 a Londra ha trovato la sua miglior condizione e raggiunto l’acme della sua evoluzione.

Il “Forza Roma” urlato con orgoglio alle telecamere italiane dopo la vittoria in Champions, ha acceso delle voci circa la possibilità che l’ex Stoccarda ritorni a vestire la casacca capitolina.

L’ipotesi non è facile ma nemmeno utopistica. Stando a quanto riportato dal The Athletic, Rudiger vorrebbe firmare l’ultimo contratto della sua vita con una squadra che gli garantisca almeno un quadriennale.

Al momento non ha intenzione di discutere il rinnovo con i Blues poiché concentrato fermamente su EURO2020. Per il portale britannico nei piani del difensore ci sarebbe la volontà di prendere tempo e aspettare la scadenza del contratto.

Ciò gli permetterebbe di scegliere con calma con chi legarsi per quello che sarà, forse, l’ultimo lustro ad alti livelli della sua carriera.