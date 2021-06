Calciomercato Roma, “vendetta” Arsenal | Trattativa ufficiale

By

Calciomercato Roma, ci sono importanti novità circa lo scenario riguardante il forte interesse capitolino per il centrocampista militante in Premier League.

Sono queste ore molto importanti per i dirigenti di Trigoria, Pinto su tutti, che con grande silenzio stanno di fatto operando per allestire nel migliore dei modi la rosa del futuro.

Attualmente sono numerose le piste aperte che potrebbero portare a breve alle prime firme e ai primi approdi nella Capitale. I profili seguiti riguardano plurimi reparti ma le priorità continuano ad essere quelle delle due estremità di campo.

Se non è ancora stato deciso cosa fare con Dzeko, più chiari appaiono i piani relativi al portiere. Si cercherà in tutti i modi di trovare degli acquirenti per Pau Lopez e Olsen, così da fare spazio ad un nuovo profilo.

In lizza c’è l’esperto ed economico Rui Patricio, sotto la cui egida potrebbe crescere anche Fuzato che sembra destinato alla permanenza per giocarsi le proprie chance come secondo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, parole di addio | La rivelazione del giocatore

Calciomercato Roma, il punto su Van de Beek

In queste ultime settimane, inoltre, si sono infittite le voci circa il grande interesse per Granit Xhaka. Il centrocampista dell’Arsenal è ormai prossimo alla cessione e sembra essersi totalmente convinto del progetto capitolino.

Anche la lieve distanza intercorrente preliminarmente tra le due società sembra essere stata limata e a breve potrebbe esserci l’ufficialità dell’ingaggio dello svizzero.

L’uscita di quest’ultimo ha di fatto catalizzato l’attenzione dei londinesi nel ricercare un nuovo centrocampista che potesse sostituire il partente numero 28.

Stando a quanto riportato dal portale britannico 90min, i dirigenti dell’Arsenal avrebbero instaurato alcuni contatti iniziali con Van de Beek, centrocampista del Manchester United sovente accostato anche alla Roma.

Arrivato ai Red Devils la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, in Premier non ha mai ritrovato quei livelli palesati con l’Ajax e ciò spiega il perché, dopo solo una stagione, potrebbe già cambiare area.

Potrebbe dunque nascere un triplice intreccio di mercato con l’Arsenal, pronto ad ovviare all’approdo di Xhaka nella Capitale proprio con l’acquisto di un giocatore spesso accostato ai colori giallorossi. Seguiranno aggiornamenti.