Calciomercato Roma, caccia all’attaccante | Piomba un altro club di Premier

I giallorossi potranno avere molta concorrenza nel prossimo calciomercato. Ecco la situazione sull’obiettivo della Roma.

Il calciomercato è alle porte, anche se le trattative per programmare la stagione futura sono sempre in ballo. Quelle sul tavolo del general manager Tiago Pinto sono molte, i Friedkin vorranno costuire a José Mourinho una rosa competitiva, in grado di poter tornare nelle prime quattro, e quindi nell’Europa che conta: la Champions League. Per farlo però ci sarà bisogno anche di sfoltire la rosa, dalla difesa (Fazio, Santon e probabilmente Florenzi), al centrocampo (Nzonzi, Diawara e Pastore su tutti), passando anche per l’attacco, dove però le scelte su chi verrà ceduto sono più incerte. Si ripartirà sicuramente da Nicolò Zaniolo, Mkhitaryan e Borja Mayoral, mentre da valutare il futuro di Dzeko, Kluivert, Under, El Shaarawy e Carles Perez. Solamente lo Special One potrà prendere le decisioni definitive.

Calciomercato Roma, concorrenza per Daka

Per l’attacco il nome che vi avevamo riportato già lo scorso 24 marzo, è quello di Patson Daka. Il centravanti classe ’98 di proprietà del Salisburgo, con il quale ha vinto anche l’ultimo campionato austriaco, potrebbe lasciare il club. Su di lui da tempo c’è anche la Roma, ma soprattutto due squadre di Premier League pronte a darsi battaglia. Il Liverpool in primis, a caccia di un attaccante, ma anche il Leicester, che nelle ultime ore sembrerebbe essersi mosso con molta velocità. Secondo quanto riportato da ‘liverpoolecho.co.uk’, l’attaccante zambiano potrebbe lasciare il Salisburgo per poco meno di 20 milioni di euro, un vero e proprio affare per i Reds favoriti. Su di lui anche il Chelsea, fresco campione d’Europa, che potrebbe prenderlo qualora Giroud dovesse lasciare e blues.