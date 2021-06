Calciomercato Roma, lo vuole Fonseca | I giallorossi tremano

Con l’approdo vicino del portoghese al Tottenham, attenzioni alle possibili mosse londinesi sul calciomercato della Roma.

Sarà un’estate fitta di impegni per il general manager giallorosso Tiago Pinto, il quale oltre a pensare ai rinforzi giusti da portare nella capitale per darli a disposizione del nuovo tecnico José Mourinho, dovrà continuare il lavoro già iniziato con Rick Karsdorp e Roger Ibanez che riguarda soprattutto i rinnovi di contratto. Quello che è il più importante per il futuro è quello legato al capitano attuale, Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, con una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Cifra che proprio la Roma vorrà togliere, nonostante nel caso arrivasse un’offerta del genere sarebbe comunque una notevole plusvalenza.

Calciomercato Roma, la situazione Pellegrini

Il gm portoghese non ha ancora incontrato l’agente del calciatore, ma la promessa dell’incontro a fine stagione per parlare del rinnovo, fatta qualche mese fa, sarà mantenuta. Per sfortuna del calciatore, gli europei non li potrà disputare sul campo ma potrà solamente guardarli dalla tv, tifando per i suoi compagni connazionali. Secondo quanto riportato da ‘repubblica.it’, però non è da escludere un clamoroso addio di Pellegrini dalla Roma. Su di lui ci sono tre club europei molto importanti: il Barcellona, il Liverpool, ma attenzione anche al Tottenham, che nei prossimi giorni annuncerà Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese potrebbe richiedere alla dirigenza londinese il centrocampista o chissà magari anche un altro pupillo. Tra in nomi fatti ci sono Gianluca Mancini e Gonzalo Villar.