Calciomercato Roma, Pinto torna all’assalto | L’esterno in cima alla lista

Calciomercato Roma, Pinto torna all’assalto dell’esterno già cercato a gennaio. Non solo l’attaccante nel mercato dei giallorossi

Non c’è solo l’attaccante per il mercato giallorosso. Tiago Pinto infatti, dopo aver praticamente chiuso per Xhaka a centrocampo, cerca di rinforzare la rosa della Roma in tutti i reparti. E, secondo quanto riportato oggi dal Romanista, torna di moda un nome per puntellare la retroguardia. Un elemento che già in passato, e precisamente a gennaio, era stato cercato dalla società capitolina.

Nella trattativa, a quanto si apprende, il general manager starebbe cercando di inserire qualche calciatore in esubero: si parla di Florenzi, Diawara o Carles Perez, anche perché, il costo del cartellino, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Soprattutto dopo la grande stagione disputata con la maglia del Lilla.

Calciomercato Roma, torna di moda Celik

I contatti con il club francese sono stati già avviati. E Celik, l’esterno che ieri sera è stato anche visto all’Olimpico con la maglia della Turchia, avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. La trattativa è avviata quindi, anche se non sarà facile sicuramente riuscire a portarla a termine. Sul turco, infatti, ci sarebbero altri club interessati di prima fascia.

Pinto però lo vuole portare a Trigoria. Anche per dare un’alternativa a Mourinho sulla corsia destra. Non basta solamente Karsdorp. Soprattutto in vista della probabile partenza in prestito anche di Reynolds, che ha bisogno di giocare con una certa regolarità nel campionato italiano per entrare mentalmente e fisicamente nella sua nuova avventura. Non solo l’attaccante come detto. La rosa della Roma va migliorata in tutti i reparti. E Celik, è uno di quegli elementi che può davvero fare al caso della nuova era giallorossa.