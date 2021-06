Calciomercato Roma, Maldini insidia Pinto | E’ sfida per l’attaccante

Calciomercato Roma, non solo i giallorossi sull’attaccante, anche Maldini ci avrebbe messo gli occhi addosso: è sfida in Serie A

La trattativa per il Gallo Belotti rimane sempre in piedi, ovviamente. Ma la Roma, in questo momento, sta cercando di cautelarsi in ogni caso qualora Cairo chiedesse una cifra che Tiago Pinto ritenesse esagerata per un calciatore che comunque, alla fine della prossima stagione, andrebbe anche in scadenza di contratto.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un interessamento per il centravanti Azmoun. Un elemento che con i numeri che ha, potrebbe davvero far comodo. Rimane, comunque, sempre un’alternativa all’obiettivo principale che rimane l’attaccante del Torino. La sensazione è che intorno ai 22-23 milioni di euro si potrebbe chiudere. Il problema è che il patron granata non accetta contropartite tecniche. E Pinto è alla ricerca di quel gruzzolo da poter investire sull’attaccante.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto torna all’assalto | L’esterno in cima alla lista

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, osservato speciale in Coppa America

Calciomercato Roma, su Azmoun c’è anche il Milan

L’attaccante iraniano, 26 anni, dello Zenit, sarebbe entrato anche nei radar del Milan. Che ancora non sa le reali condizioni fisiche di Ibra (tra dieci giorni è prevista la visita di controllo) e che non vuole nemmeno pagare nulla per Giroud, che ha rinnovato con il Chelsea. Maldini quindi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando proprio all’obiettivo giallorosso. Una concorrente in più per Pinto, che però vorrebbe come detto stringere i tempi per Belotti.

Non è comunque un’operazione che si dovrebbe chiudere in breve tempo. Con l’Europeo in corso gli occhi sono tutti su quei calciatori che in questo momento sono impegnati nella manifestazione continentale. Azmoun rimane senza dubbio un profilo da seguire. Ma non è sicuramente questo il momento di accelerare.