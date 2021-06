ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, osservato speciale in Coppa America

ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, esclusiva di Asromalive: c’è un osservato speciale nella Coppa America che parte domani

Iniziato ufficialmente con la vittoria dell’Italia per 3-0 contro la Turchia, Euro 2020 rappresenterà una vetrina importante per tutti gli operatori di calciomercato, ma non sarà sicuramente l’unica. In un’estate che si spera possa traghettarci al di fuori dell’incubo Covid, i riflettori dei club europei saranno orientati anche verso il Sud America, dove domenica inizierà la Coppa America. Una kermesse che ha da sempre regalato spunti interessanti ai dirigenti italiani, pronti a cogliere l’occasione propizia.

Calciomercato Roma, proposto Rojas del River

La Roma non si sottrarrà certo a questa regola, anche perché sfrutterà l’occasione per osservare meglio un profilo segnalato nei giorni scorsi da alcuni intermediari. Stiamo parlando di Robert Rojas, il cui dossier, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, è finito sulla scrivania di Tiago Pinto. Difensore centrale del River Plate, il 25enne sa giocare anche sulla fascia destra, ruolo che ha ricoperto soprattutto con il Paraguay. Molto abile nel gioco aereo, Rojas sa farsi valere anche nell’area avversaria, come testimoniano i due gol realizzati nella scorsa edizione della Coppa Libertadores. Un giocatore polivalente che è stato proposto, ma per cui non è stata ancora avviata alcuna trattativa ufficiale.