Calciomercato Roma, assalto al bomber | Intreccio clamoroso con il Milan

Calciomercato Roma, rinforzo in attacco: intreccio con i rossoneri. Le strategie dei due club si “scontrano”: le ultime

Calciomercato Roma Milan Belotti Icardi | La girandola degli attaccanti non è ancora cominciata, ma le indiscrezioni e i rumours afferenti al mondo dei bomber sta catalizzando spasmodicamente l’attenzione mediatica. Tra i club intenzionati a rimpolpare il proprio reparto offensivo c’è sicuramente la Roma che, in attesa del faccia a faccia a questo punto decisivo tra Mourinho e Dzeko, che decreterà le “sorti” del bosniaco, sta comunque scandagliando il mercato, alla ricerca di un innesto importante lì davanti. Il nome più caldo sotto questo punto di vista è del “Gallo” Belotti, che dal canto suo non ha mancato di strizzare l’occhio ai giallorossi nel corso delle sue ultime interviste: i contatti con il Torino procedono spediti, anche se al momento non è stata ancora trovata un’intesa, sicché persiste ancora distanza tra richiesta ( 30 mln) ed offerta ( circa 25 milioni, comprensivi di bonus).

Leggi anche –> Calciomercato Roma, caccia all’attaccante | Piomba un altro club di Premier

Belotti alla Roma, calciomercato: incastro con il Milan, lo scenario

Tuttavia, come rivelato da Alfredo Pedullà, la Roma tiene ancora aperta la pista Icardi, sul quale però nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo il Milan, dal momento che Zlatan Ibrahimovic non offre le giuste garanzie fisiche, e si teme che lo svedese debba essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Dal canto suo, Maldini non molla neanche la pista Belotti, anche se il vantaggio della Roma appare piuttosto considerevole: tutto dipenderà dai prossimi giorni, quando Pinto proverà a stringere con i granata per il loro totem offensivo. Nel caso di fumata nera, occhio alla pista Icardi: “snobbato” Vlahovic per i costi proibitivi dell’operazione, potrebbe essere Maurito il nuovo oggetto della contesa tra le due compagini italiane.