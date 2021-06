Calciomercato Roma, colpo in attacco | Novità dell’ultim’ora

Calciomercato Roma, restyling in attacco: annuncio importante su uno degli obiettivi dei giallorossi per rinforzare il reparto offensivo

Sebbene le possibilità di una permanenza di Edin Dzeko siano in drastico aumento, la Roma è alla ricerca di un profilo importante in attacco da consegnare a Josè Mourinho come rinforzo per la prossima stagione. La pista più calda resta quella che porta al “Gallo” Belotti, ma la distanza con il Torino non è stata ancora colmata: 30 milioni la richiesta dei granata, a fronte di un’offerta dei giallorossi sui 20 milioni più bonus. Ecco perché Tiago Pinto sta sondando anche altri profili: in termini di esborso economico, sembrava appetibile e non poco il possibile approdo di Sardar Azmoun in giallorosso.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, trattativa in stand by | Manca l’accordo

Calciomercato Roma, le ultime su Azmoun

Stando alle indiscrezioni raccolte da Gianluigi Longari, però, lo Zenit non ha aperto alla cessione dell’attaccante iraniano, al quale proporrà nei prossimi giorni un’offerta per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. La volontà del club russo è quella di trattenere Azmoun, che in questa stagione ha messo a referto ben 19 goals, dispensando anche 6 assist. La Roma è avvisata: lo Zenit è disposta al tutto per tutto pur di non lasciar partire il proprio gioiello. Seguiranno aggiornamenti.