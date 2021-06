Calciomercato Roma, colpo in Premier | L’offerta del Manchester United

By

Calciomercato Roma, colpo in Premier League: il Manchester United sta preparando l’offerta giusta per provare a convincerlo.

José Mourinho è inevitabilmente legato alla Premier League, campionato che ha spesso frequentato negli ultimi anni e che conosce ormai come le sue tasche. Non a caso in una recente intervista a Talk Sport ha anche elencato i calciatori che farebbe giocare titolari nell’esordio della nazionale inglese a Euro 2020 contro la Croazia.

Tra i calciatori della Premier League che saranno liberi a zero, pronti a cambiare squadra, c’è anche lo spagnolo Juan Mata. L’allenatore Solskjaer gli ha offerto un nuovo contratto, ma con un taglio di stipendio notevole rispetto a quello precedente che gli permetteva di guadagnare 170.000 sterline a settimana. La palla adesso passa al calciatore spagnolo.

Calciomercato Roma, Mata resta nel mirino

A Mata, in scadenza di contratto alla fine del mese di giugno, sono state offerte condizioni ridotte di circa £ 100.000 sterline, con bonus però più alti legati al rendimento e ai risultati anche della squadra.

Solskjaer pur non avendolo fatto giocare con continuità nel corso dell’ultima stagione, spera comunque di riuscire a confermare il centrocampista spagnolo. Mata è felice a Manchester ma vorrebbe giocare di più e così l’interesse della Roma – confermato da “Sun” – e del suo ex club, il Valencia, non lo hanno lasciato indifferente.

La Roma al momento è abbastanza coperta nel ruolo, e una eventuale virata su Mata, soprattutto dopo il rinnovo di Mkhitaryan sarebbe inevitabilmente legata alla doppia cessione di Justin Kluivert e Cengiz Under. Due calciatori che possono partire ma dipenderà anche dalle offerte che arriveranno al general manager Tiago Pinto.