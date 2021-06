Calciomercato Roma, firma fino al 2026 | Niente prestito

Calciomercato Roma, ha firmato fino al 2026. L’annuncio ufficiale dopo le visite mediche: non ci sarà alcun tipo di prestito

Gianluigi Donnarumma contract with Paris Saint-Germain until 2026 has been completed. Medicals scheduled after Wednesday then it’s gonna be official. He’s NOT leaving on loan, he’s staying as Keylor. 🇫🇷 #PSG

After signing Gini and Gigio, PSG will focus on a new right back. ⌛️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021