Calciomercato Roma, colpo dal Barcellona | Offerta da 20 milioni

Calciomercato Roma, assalto al Barcellona: le cifre sul piatto per il possibile colpo dei giallorossi che vogliono accontentare Mou

Calciomercato Roma | Non solo la possibile pista Pellegrini. L’asse Barcellona-Roma sta diventando sempre più rovente, e questa volta le questioni meteorologiche non c’entrano. Vi abbiamo già riportato l’indiscrezione secondo la quale i blaugrana e i giallorossi starebbero pensando ad un clamoroso scambio, con “Lollo” e Lenglet protagonisti della negoziazione. Tuttavia, c’è una novità dell’ultim’ora: secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, e più in particolare da Don Balon, Tiago Pinto starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di acquistare il difensore centrale francese del Barca, indipendentemente dall’inserimento o meno nella trattativa di Pellegrini.

Lenglet alla Roma, calciomercato: blitz da 20 milioni, i dettagli

Più nello specifico, per il classe ’95 la Roma avrebbe pronta un’offerta da circa 20 milioni di euro, molto vicina alle richieste dei catalani, che chiedono 25 milioni. Gli spiragli per trovare un accordo ci sono tutti, anche perché il Barcellona reinvestirebbe a quel punto il ricavato della cessione di quello che è a tutti gli effetti un esubero, per dare l’assalto al vero grande obiettivo in difesa: quel Pau Torres tante volte accostato a Messi e compagni, ma per il quale il Barca non ha mai messo a segno l’affondo decisivo. Staremo a vedere quali saranno gli scenari futuri, e se i capitolini riusciranno a trovare il bandolo della matassa, accontentando Mourinho.