Calciomercato Roma, Paratici copia Mourinho | L’acquisto è un assist

Calciomercato Roma, potrebbe nascere nelle prossime ore un interessantissimo intreccio di mercato tra i capitolini e gli Spurs.

In realtà i contatti tra il mondo Roma e quello del Tottenham sono stati molto copiosi in quest’ultimo periodo. Non ci riferiamo a delle trattative nello specifico quanto, piuttosto, ad alcune situazioni venutesi a creare.

In particolar modo, infatti, l’uscita di Mourinho dalla squadra londinese sta pian piano spingendo l’ex Fonseca proprio verso la guida tecnica di Son e compagni. La società anglosassone, inoltre, ha da poco ingaggiato un importante ds del calcio italiano.

Ci riferiamo a Fabio Paratici che, circa un mese dopo dall’allontanamento dalla Juventus, è stato messo a libro paga di Sr. Daniel Levy. Le questioni da risolvere per l’ex bianconero sono numerose.

Al di là della vicenda Kane, Paratici dovrà essere molto abile nel migliorare una rosa che ha palesato diverse lacune e difficoltà negli ultimi anni. Non è da escludersi, inoltre, che possa cercare di sfruttare il suo carisma per convincere l’ormai storico numero 10 a continuare a giocare a Wembley.

Sul fronte entrate, ancor prima dell’ufficializzazione del nuovo allenatore, una delle priorità della rosa sembra essere quella di un esterno offensivo.

Calciomercato Roma, si avvicina Lucas Moura?

Sulla wish list dei dirigenti d’oltremanica sarebbe finito il nome del talentuoso esterno offensivo dello Stoccarda, Nicolas Gonzalez. Fortemente voluto anche dallo Special One a gennaio, l’argentino è quest’anno stato spesso fermo ai box per delle problematiche muscolari.

Nonostante ciò, continua a piacere a diversi club inglesi e alla Fiorentina e non è da escludersi che possa nascere una vera e propria asta per lui. Sulle fasce il Tottenham vanta già plurimi profili ma un’eventuale entrata del suddetto catalizzerebbe almeno una cessione.

Non è un caso, quindi, che anche questa vicenda possa avere un’ingerenza nei programmi della Roma. Non appena arriverà un colpo sulle corsie, infatti, gli Spurs cercheranno prontamente a cedere un profilo in questo stesso ruolo ma che abbia perso gerarchie.

In lizza c’è proprio Lucas Moura, il cui futuro appare sempre più lontano da Londra e che piace molto ai giallorossi. Questi ultimi sono pronti a fiondarsi su di lui e attendono solo importanti novità circa la vicenda Gonzalez. Seguiranno aggiornamenti.