Calciomercato Roma, esame per Tiago Pinto | Ballano 70 milioni

Calciomercato Roma, si sta avvicinando sempre di più la fase clou della campagna acquisti e già le prossime settimane potrebbero risultare decisive.

Sono passati più di 30 giorni dall’ufficialità di Mourinho ma, al momento, non si registrano grosse novità su nessun fronte. La presentazione era prevista a metà giugno ma per ora nessun rumor sembra confermare la pista di un imminente arrivo dello Special One.

Più probabilmente il suo sbarco è in programma per i primissimi di luglio e il portoghese si augura che per questa data possa trovare una rosa leggermente migliorata rispetto a quella ereditata da Fonseca.

I punti sui quali lavorare restano plurimi ma va sottolineato che fino ad ora a Trigoria ci si sta concentrando soprattutto sul fronte uscite, così da ridurre il numero degli elementi presenti in rosa e abbassare anche il monte ingaggi.

Da questi risparmi e dalle eventuali cessioni si potrà ricavare, dunque, un importante bottino da investire poi sul mercato. I profili seguiti sono plurimi e, al momento, i giocatori più vicini sembrano Xhaka e Rui Patricio.

Calciomercato Roma, il piano di Pinto: 70 milioni in arrivo?

Dopo gli allontanamenti di Farelli, Mirante, Jesus e Bruno Peres, potrebbero arrivare nei prossimi giorni altre novità sul fronte uscite. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pinto sarebbe intenzionato a trovare una soluzione per Fazio e Santon.

L’argentino piace a diversi club del campionato italiano mentre il laterale ex Inter starebbe valutando alcune proposte provenienti dalla Turchia. Ancora non è chiaro, invece, il futuro che potrebbe spettare a Florenzi.

Il numero 24 fino al 30 giugno sarà del PSG e, rispetto a quanto previsto fino a poco fa, le possibilità che i francesi decidano di riscattarlo per 9 milioni iniziano ad aumentare. Un destino francese sembra spettare anche a Nzonzi, che potrebbe essere riscattato dal Rennes ma che, al contempo, piace molto anche al Benfica.

Senza dimenticare Under e Kluivert, con il primo più vicino alla cessione rispetto al secondo (nel quale Mourinho confida molto), ricordiamo anche la questione Pastore. Il trequartista argentino è ormai un vero e proprio peso.

L’ex PSG dopo tre anni potrebbe finalmente lasciare la Capitale. Ne sono testimonianza i tanti contatti nati in queste ore tra Pinto e il suo agente che avrebbe programmato un incontro a fine giugno tra il numero 27 e la dirigenza.

Con ogni probabilità si opterà per una risoluzione contrattuale immediata, in seguito alla quale Javier potrà esaudire il suo sogno di chiudere la sua carriera al Talleres.

Se tutte queste operazioni dovessero andare in porto, il dg giallorosso potrebbe disporre di un tesoretto di circa 70 milioni, fondamentali per esaudire le richieste del nuovo mister.