Calciomercato Roma, problema ingaggio | Dilemma Mourinho

Calciomercato Roma, il calciatore appare lontano da una permanenza in giallorosso. Solamente Mourinho potrebbe salvarlo dalla cessione

In tanti torneranno alla base. Quasi tutti quelli che nella passata stagione erano in prestito. Anche se, nelle ultime ore, si sarebbe aperto uno spiraglio per Florenzi, che potrebbe rimanere al Psg vista la trattativa difficile per Hakimi. Tra i tanti c’è anche Justin Kluivert, che vorrebbe rimanere al Lipsia per sua stessa ammissione: ma la società tedesca non intende versare nelle casse della Roma la cifra pattuita al momento dell’accordo.

I giallorossi, però, visto anche il periodo di vacche magre, non possono permettersi uno stipendio netto di 2 milioni di euro per un esterno che mai ha convinto. Solamente Mourinho potrebbe “salvare” l’olandese, anche se, gli interessi societari, sono molto più importanti di quelli del tecnico, sottolinea oggi il Messaggero.

Calciomercato Roma, Mourinho potrebbe tenere Kluivert

Certo, c’è sempre quell’immagine e quelle parole che il tecnico portoghese ha detto a Kluivert dopo la finale di Europa League che lo Special One ha vinto con il suo Manchester United. “Un giorno ti allenerò”. L’occasione c’è, è vicina, ma probabilmente Kluivert verrà ceduto. Se ne discuterà probabilmente dopo l’Europeo. E il Lipsia potrebbe anche cercare di trovare un nuovo accordo con Tiago Pinto, per riformulare l’offerta e chissà, riuscire a piazzare il colpo.

Il mercato in uscita sarà al centro dell’attenzione del general manager giallorosso, che ha tante gatte da pelare in questa fase. Poi, ovviamente, si potrà concentrare con quello in entrata.