Calciomercato Roma, conferma a sorpresa | Incontro decisivo

Calciomercato Roma, conferma a sorpresa, il suo futuro è lontano dalla Capitale. In settimana ci sarà l’incontro decisivo

Sarà una settimana decisiva, la prossima, per capire il futuro di uno di quegli elementi che dovrebbero rientrare a Roma per fine prestito. Ma nelle ultime ore potrebbe esserci una clamorosa e inaspettata conferma per Alessandro Florenzi al Psg: e sarebbero 9 milioni di euro per la società giallorossa, che il prezzo lo aveva fissato nella scorsa stagione quando aveva dato al club del direttore sportivo Leonardo, il cartellino dell’esterno giallorosso.

Sembrava davvero finita l’avventura di Florenzi in Francia. Anche perché il Psg aveva decisamente puntato Hakimi dell’Inter. E lo spazio per l’esterno della nazionale di Roberto Mancini sarebbe stato ridotto ai minimi termini. Ma l’inserimento del Chelsea, nella trattativa per il marocchino, ha cambiato velocemente le cose. Con Florenzi che si ritrova così a poter sperare di continuare in Ligue 1.

Calciomercato Roma, per Florenzi settimana decisiva

Sarà una settimana decisiva, come spiega oggi il Corriere dello Sport, perché il procuratore dell’esterno, Lucci, incontrerà a Parigi il ds Leonardo. Una fumata bianca non sembra impossibile, al momento, con la Roma, che incasserebbe, come detto, 9 milioni di euro che potrebbero essere investito sul mercato. Soprattutto alla ricerca di quell’attaccante che serve a Mourinho.

Anche perché, in ogni modo, a centrocampo, l’operazione Xhaka si chiuderà. Quindi le risorse servono soprattutto per la punta. La Roma, comunque, attende con fiducia di capire quali siano le reali intenzioni parigine e spera, soprattutto, che tutto si possa davvero chiudere con la cessione definitiva del calciatore, che non rientra né nei piani della società, né in quelli dello Special One.