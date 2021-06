Calciomercato Roma, affare fatto | “C’è la firma”

Calciomercato Roma, raggiunto l’accordo per l’obiettivo numero 1 di Mourinho

Rui #Patricio is the new player of Roma. The Portuguese goalkeeper signs by the Italian club of around 10M€ + 2M€ bonus. ✍🏼🇵🇹 #transfers #asr #wwfc pic.twitter.com/PiOnW9gUlq — Pedro Almeida (@pedrogva6) June 13, 2021

Calciomercato Roma Rui Patricio | Importanti novità per quanto concerne il futuro di Rui Patricio. Secondo quanto riportato da Pedro Almeida, infatti, la Roma avrebbe trovato un accordo con il Wolverhampton per il trasferimento del portiere lusitano alla corte di Mourinho: operazione da 10 milioni di euro come parte fissa, a cui saranno aggiunti 2 milioni di bonus.

La trattativa avrebbe vissuto un’accelerata importante nelle ultime ore, al punto che secondo Almeida, la firma sul contratto sarebbe stata apposta da Rui Patricio proprio in quest’istanti. Se la notizia dovesse essere confermata, la Roma avrebbe messo a segno il primo vero colpo in entrata della sua campagna acquisti, esaudendo una richiesta di Mourinho, che aveva chiesto espressamente un rinforzo tra i pali, alla luce delle condizioni non proprio ottimali di Pau Lopez, che non offre le giuste garanzie fisiche e tecniche.