Calciomercato Roma, il primo acquisto è vicino | La chiave è nei bonus

Calciomercato Roma, l’intesa è vicina: il primo colpo dell’era Mourinho è a un passo. Svelati gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

#RuiPatricio is getting closer to #ASRoma, which have offered €7M to #Wolverhampton (ask €10M). They are set to close the deal with the insertion of the bonuses. Ready 3-years contract. #transfers #Wolves https://t.co/eT1KoQqNjc — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2021

Calciomercato Roma Rui Patricio | Rui Patricio e la Roma si avvicinano a grandi passi. L’estremo difensore del Wolverhampton, come vi abbiamo rivelato a più riprese, è il vero, grande obiettivo dei giallorossi per rinforzare un reparto che nelle ultime stagioni non è stato in grado di offrire le giuste garanzie. Mourinho non ha avuto dubbi nell’inserire il portiere lusitano in cima alla lista dei suoi desideri, e la Roma ha tutta l’intenzione di accontentare questa richiesta dello Special One. La “tavola” è ormai apparecchiata: come rivelato da Niccolò Schira, la distanza tra domanda ed offerta si sta assottigliando inesorabilmente, al punto che ogni istante potrebbe essere quello giusto per la tanto attesa fumata bianca.

Rui Patricio alla Roma, calciomercato: le parti sono sempre più vicine

La differenza tra la domanda ( 10 milioni di euro) e l’offerta fatta recapitare dai giallorossi ( 7 milioni di euro) sarà colmata attraverso l’inserimento di alcuni bonus. Per il portiere, invece, è pronto un contratto triennale. La strada è ormai tracciata: restano da limare gli ultimi dettagli, per una trattativa che comincia ad intravedere lo striscione d’arrivo. Rui Patricio-Roma, sarà solo questione di giorni: seguiranno aggiornamenti a stretto giro di posta.