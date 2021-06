Calciomercato Roma, Dzeko cambia le strategie | Doppio scenario

Calciomercato Roma, incontro decisivo in settimana per il futuro di Edin. Doppio scenario in base alla permanenza, o meno, dell’attaccante

La trattativa per Belotti, al momento, è congelata. Non solo per la distanza tra l’offerta di Tiago Pinto e la richiesta di Cairo, ma soprattutto perché al momento la situazione di Dzeko non è ancora chiara. Quella che domani comincerà sarà una settimana decisiva per scoprire il futuro dell’attaccante bosniaco che, come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe onorare l’ultimo anno di contratto e rimanere con Mourinho alla Roma. Per cercare di vincere un trofeo.

L’incontro tra Lucci – procuratore del calciatore – e Tiago Pinto, che è rientrato dal Portogallo e che da domani sarà operativo, ci sarà presto. Sarebbe già stato fissato nell’agenda: saranno giorni importanti quindi. Perché c’è da decidere se affondare sul Gallo oppure chiudere in maniera definitiva la pista e cercare di andare a prendere un attaccante giovane che vada a completare il reparto con l’altro elemento in rosa, Mayoral.

Calciomercato Roma, Dzeko vuole rimanere

La sensazione è che Edin voglia rimanere nella Capitale. La sua stagione si è chiusa bene. Ed è in forma. Nonostante la carta d’identità reciti 35 primavere. Certo, i 7,5 milioni di euro sono un ingaggio pesante, ma la Roma in questo caso non ha nessuna intenzione di svincolarlo. Le offerte, per lui, non mancano. Allegri ne è un estimatore. E anche all’estero qualcuno lo prenderebbe al volo. Ma dopo estati sempre in bilico, vuole chiarezza subito per concentrarsi sulla prossima stagione.

Se dal conclave tra Lucci e Pinto ci sarà la fumata bianca, allora il general manager portoghese cercherà un attaccante giovane. E per questo motivo non perde d’occhio Isak, lo svedese della Real Sociedad che è cercato da mezza Europa.