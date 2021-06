Calciomercato Roma, trattativa in stand by | Manca ancora l’accordo

Calciomercato Roma, non c’è ancora la fumata bianca per uno dei primi obiettivi di Mourinho: ecco cosa manca

Calciomercato Roma Xhaka | Per quanto concerne il fronte entrate, il nome caldo in casa Roma continua ad essere quello di Granit Xhaka. L’elvetico scalpita, e se dipendesse da lui, sarebbe già un nuovo giocatore giallorosso: i segnali che ha lasciato trapelare negli ultimi giorni sono altamente indicativi. Tuttavia, manca ancora l’accordo tra l’Arsenal e la Roma: come rivelato da “Il Messaggero“, i Gunners hanno infatti rispedito al mittente l’ultima offerta dei capitolini, che si attestava sui 15 milioni di euro. La richiesta degli inglesi è chiara: 25 milioni di euro, non un centesimo in meno.

Xhaka-Roma, calciomercato: fase interlocutoria della trattativa

Xhaka Roma | Ci troviamo al cospetto della classica fase interlocutoria. La Roma, dal canto suo, è convinta di mettere le mani sul classe ’92, con il quale ha da tempo trovato un accordo: come svelato dal “Tempo“, le sensazioni sul buon esito della trattativa continuano ad essere confortanti. Chiaramente, nelle prossime settimane bisognerà trovare la quadra anche con l‘Arsenal, ufficializzando una trattativa che ora come ora non è ancora chiusa. Pinto è chiamato a trovare l’accordo in tempi stretti, per evitare l’irrompere di altri club: un ruolo importante potrebbe “recitarlo” l’Europeo, in cui Xhaka può recitare un ruolo da protagonista con la maglia della Svizzera, anche se la sua prima apparizione non è stata confortante. Fumata grigia, dunque: l’Arsenal non molla la presa, per ora…