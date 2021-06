Calciomercato Roma, José Mourinho ha le idee chiare su chi dovrà essere il nuovo bomber in casa giallorossa.

La Roma vuole sbrigarsi in chiave mercato per dare il prima possibile una rosa adeguata a Mourinho in base agli obiettivi della dirigenza giallorossa. Pinto sta lavorando in maniera frenetica in questi giorni, soprattutto in ottica centravanti. La prima punta è infatti uno degli obiettivi prefissati dalla dirigenza giallorossa in questa sessione di mercato.

Con Borja Mayoral, a cui manca solo l’ufficialità della sua permanenza alla Roma per un altro anno in prestito dal Real Madrid, e Dzeko, che sta ancora aspettando indicazioni sul suo futuro, soprattutto da parte dello Special One, la Roma vuole cercare di prendere un altro centravanti che possa completarsi alla perfezione con i due appena citati e portare nuova linfa in zona gol.

Calciomercato Roma, Mou: “Trovatemi un attaccante che faccia 30 gol e lo porto a Roma“

In questi giorni il nuovo allenatore della Roma, José Mourinho, è ospite in diverse trasmissioni inglesi per parlare degli Europei che si stanno giocando. A TalkSport, lo Special One, ha rilasciato dei commenti sul suo pensiero di centravanti tipo che vorrebbe avere sempre con sé nella sua squadra.

In merito alla prestazione di Harry Kane in Inghilterra-Croazia, il tecnico portoghese ha detto: “Ci sono quegli attaccanti che quando non segnano comunque continuano a giocare. Kane è uno di quelli. Sul gol di Sterling pur non toccando la palla ha fatto metà del lavoro. Se pensi a Rooney, lui era un numero 10 ma a volte faceva il centrocampista: questi ragazzi hanno di più che la sola finalizzazione“.

Poi ha aggiunto anche un pensiero sugli attaccanti considerati “egoisti”: “Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla. Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo porto a Roma“.

Quindi l’attaccante perfetto per Mourinho deve saper giocare con la squadra oppure deve fare trenta gol. Tenere Dzeko e prendere allo stesso tempo un calciatore cinico sotto porta potrebbe essere la chiave giusta per accontentare lo Special One.