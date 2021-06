Calciomercato Roma, sorpasso in avanti | L’attaccante costa 20 milioni

L’attaccante scavalca Andrea Belotti nella lista dei desideri. E’ lui il principale obiettivo del calciomercato della Roma.

E’ ormai noto a tutti che la Roma stia cercando un nuovo centravanti da affiancare a Borja Mayoral e forse anche a Edin Dzeko. Saranno tre gli attaccanti centrali che José Mourinho ha richiesto di avere in rosa per disputare campionato, Coppa Italia e Conference League. Ci sarà spazio per tutti, ma chi sarà titolare lo si scoprirà soltanto con il tempo. Continua dunque il casting del gm Tiago Pinto per la nuova punta giallorossa. Se però, fino a qualche giorno fa, tutti gli indizi sembravano portare al ‘gallo’ Andrea Belotti, adesso le cose sono cambiate, visto che Cairo, per ora, ha rifiutato tutte le offerte recapitate dalla Roma al Torino per l’attaccante italiano impegnato ad Euro 2020 con l’Italia di Roberto Mancini.

Calciomercato Roma, Daka supera Belotti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Leggo’, in attesa di un cenno d’intesa tra il club capitolino e quello granata, potrebbe avanzare molto forte la candidatura di un giocatore già accostato alla Roma nei giorni scorsi e nel mese di marzo. Salgono dunque le quote di Patson Daka, attaccante zambiano classe ’98 di proprietà del Salisburgo, sul quale c’è da tempo il Liverpool. Sessantotto gol (e 27 assist) in 125 partite per colui che è considerato l’erede di Haaland, seppur più giovane del centravanti del Borussia Dortmund. La Roma monitora tutte le situazioni, prima di provare a sferrare l’attacco decisivo. Il costo del cartellino di Daka si aggira sui 20 milioni.