Calciomercato Roma, valzer di attaccanti | Il giallorosso è il piano B

Si potrebbe infiammare nelle prossime ore la trattativa di calciomercato. Per adesso si tratta di ipotesi.

Il reparto offensivo giallorosso è quello dove probabilmente si cambierà di più. Tra cessioni sicure e possibili nuovi arrivi, nulla è scontato con l’arrivo di José Mourinho in panchina. Non è deciso nemmeno il futuro di Edin Dzeko, visto che l’attaccante bosniaco ha ancora un anno di contratto, scadenza giugno 2022, a 7,5 milioni di euro netti. Nelle prossime settimane, se non nei primi giorni di raduno, ci potrebbe essere un vero e proprio confronto tra lo Special One e il centravanti, il quale potrebbe accettare di non essere titolare ma rimanere nella Roma. Quel che è certo, è che la società giallorossa, in primis il general manager Tiago Pinto, è alla caccia di una nuova punta per il club capitolino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nome nuovo dalla francia | Lo vuole Mourinho

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, incontro con l’agente | Ultimatum a Mourinho

Calciomercato Roma, idea Milan Dzeko

Proprio su Edin Dzeko c’è da registrare un interessamente che potrebbe concretizzarsi con veri e propri contatti del Milan. Il club rossonero, che ritornerà in Champions League dalla prossima stagione, dovrà prima risolvere alcune questioni legati ai riscatti di Tomori, Tonali, Dalot e Brahim Diaz, con la possibilità di continuare il prestito con qualcuno di questi, ma dall’altra parte da settimane è ormai a caccia di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Il nome più gettonato è quello di Olivier Giroud, ma solamente se le condizioni economiche sarebbero a favore del club rossonero. L’alternativa al francese del Chelsea, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, a questo punto è Edin Dzeko, ma al momento si tratta soltanto di un’ipotesi.