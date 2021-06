Calciomercato Roma, nome nuovo dalla francia | Lo vuole Mourinho

Nome nuovo per il calciomercato della Roma. Arriva dalla Francia ed è un esperto difensore centrale.

Manca ormai meno di un mese all’inizio ufficiale della nuova Roma targata José Mourinho. Il tecnico giallorosso sta preparando tutto il necessario per costruire le basi di un nuovo futuro, importante almeno sulla carta. Per farlo, però, dovrà cercare anche di ottenere il massimo dalle cessioni che arriveranno, riuscendo ad investire la liquidità fresca nei nuovi acquisti. Il compito arduo spetterà soprattutto al gm Tiago Pinto, il quale ha ormai trattative su tanti fronti e più tavoli. Soprattutto in difesa si cercano nuove sistemazioni per Federico Fazio e Davide Santon, entrambi al loro ultimo anno di contratto con la Roma (scadenza giugno 2022).

Calciomercato Roma, nuovo nome per la difesa

L’ultima idea giallorossa arriva dalla Francia, dai freschi campioni della Ligue 1 del Lille. Il club non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del tecnico, Christophe Galtier, ambito da molti club, ma essendo sotto contratto ancora, la società richeidere un indennizzo per liberarlo. Intanto potrebbe esserci un’uscita importante nel club transalpino. Infatti, secondo quanto riportato dal sito ‘lavoixdunord.fr’, il difensore portoghese José Fonte potrebbe lasciare nei prossimi giorni il Lille a parametro zero. Il suo nome, come riportato dal portale in questione, il 37enne è entrato in orbita Roma, con Mourinho che sta seguendo l’evolversi della situazione, qualora non dovesse rinnovare il contratto. In questa stagione in 43 presenze ha realizzato 3 reti e fornito anche un assist.